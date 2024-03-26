次世代戰機出口解禁 日本武器政策大改變

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本內閣會議與國家安全保障會議（國安會）今天決定解禁，即日本與英國、義大利共同研發、生產的次世代戰機日後可銷往第三國，同時修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，修改後的方針規定，戰機出口目的地將僅限與日本有簽署國防裝備和技術轉移協定的國家，目前共15國，當中包含日本最親密盟邦美國。

此外，日後每一筆次世代戰機外銷，事前都需經內閣個別批准。

日相岸田文雄領導的保守派自民黨內閣解禁之餘仍對戰機出口加諸限制，盼安撫執政聯盟的公明黨。公明黨傳統上抱持和平主義，在安全議題上採取溫和立場，擔心日本若在缺乏適當程序下外銷武器，恐引發衝突。

自民黨與執政聯盟夥伴公明黨3月15日就修訂出口規則達成共識，岸田內閣因而批准「防衛裝備移轉三原則」修訂。

方針修改後，日本可將與英、義共同研發的新戰機外銷至第三國，但絕不交付給正發生作戰的國家。這款3國共同研發的新戰機預定2035年底前服役部署。

在二戰後的非戰憲法規範下，日本過去禁止向第三國出口與國際共同合作研發的武器。隨中國在印太地區的軍力不斷增強，這次與北約成員國英、義的戰機聯合研發，是日本首次與美國以外國家共同研發武器裝備。

日本2014年取消武器禁運政策後，開始在特定條件下開放武器出口，用意是加強與志同道合國家的安全關係，並透過武器出口培植國內產業。

去年12月，日本修改武器出口規則，允許獲外國許可而在日本生產的武器交付給許可國。當時是鬆綁獲美授權、在日生產的愛國者飛彈運至美國。

另綜合日本「每日新聞」、日本經濟新聞報導，規範防衛（國防）裝備出口的「防衛裝備移轉三原則」運用指針，之前不允許輸出共同開發、生產的完成品至開發夥伴國以外的第三國，因此日本政府這項決定象徵日本武器出口政策出現重大改變。

日本內閣會議今天決定鬆綁出口共同開發、生產的完成品至第三國，是為實現「符合日本安保環境所需性能的戰鬥機」解禁出口，強調有必要與英、義保持同等貢獻。

修改後的方針也包含日本未來出口次世代戰機之際，每筆出口都必須個別通過內閣會議批准。

修改過後的「防衛裝備移轉三原則」運用指針明載3項限制，同意出口標的僅限與英、義開共同開發的次世代戰機；出口對象限已簽署承諾以符聯合國憲章宗旨和原則運用的國家；不得輸往正處於武裝衝突的國家。

此外，未來若要出口次世代戰機以外的共同研發裝備，日本內閣會議必須事前與執政黨協議，並記載於「防衛裝備移轉三原則」的運用指針。

次世代戰機對日本而言是作為F2戰鬥機的後繼機，預計2035年開始部署。（譯者：楊惟敬、陳亦偉）1130326