遊客狂掃免稅品轉賣圖利 日本研議2025年採新退稅制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本正在考慮對海外遊客（訪日客）修改免除消費稅制度。由於愈來愈多遊客購買免稅品後在日本國內轉售圖利，為了打擊這種詐欺行為，日本政府研議讓遊客在出境前才退還消費稅，新制可能於2025年上路。

根據現行免稅制度，遊客在日本購買家電、化妝品等商品出境，原則上不需要繳納消費稅，但在日本境內轉售商品不符合免稅資格。日本目前退稅只要出示護照或是到退稅櫃檯，就可以直接免稅，商家雖然會特別交代商品必須帶出境，但在海關不見得會被檢查，因此有許多訪日客投機，在日本境內轉售免稅品圖利。

產經新聞報導，日本政府正在研議採用新的退稅制度，不再立即退稅，而是要求遊客在消費時依舊支付包括消費稅在內的所有費用，直到出境之前才退稅。退稅方式包括信用卡和電子支付等，細節將在之後敲定。

德國、法國目前都使用這種延後免稅制度，對於防止詐欺行為有一定效果。

利用免稅制度進行轉賣圖利的行為層出不窮。根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5萬4000人。

海關與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢當中57人，結果僅有1人把全部商品帶出境，其中56人均已轉售。海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，另外55人合計欠稅18.5億日圓。

根據2022年12月的稅務調查，美國蘋果公司的日本法人「蘋果日本」2年內累計被追徵約140億日圓消費稅。東京國稅局認定他們售出的手機被拿來轉售，不符合免稅條件。調查也發現，有中國遊客到日本的蘋果門市以免稅價格大量購買智慧型手機，有的人甚至買了數百支。

日本政府在去年底內閣會議上決定的2024年稅制修正大綱中，決定要對現行免稅制度進行檢討，未來將在考慮訪日客便利性、避免機場壅塞前提下討論，朝2025年修正稅制的方向前進。

中央大學法科大學院教授酒井克彥表示，「現行免稅制度太過相信人性本善，也讓來旅行的人看到太多鑽漏洞的成功經驗，我們應該盡快修改，撥亂反正」。（編輯：張芷瑄）1130505