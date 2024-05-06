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開箱老照片》台灣漁船首度直航 湄洲媽祖回娘家謁祖

2024/5/6 07:00
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1989年5月10日，前往福建湄洲媽祖廟進香的宜蘭南方澳漁船船隊，中午返回南方澳。中央社記者林欽銘攝 1989年5月10日
1989年5月10日，前往福建湄洲媽祖廟進香的宜蘭南方澳漁船船隊，中午返回南方澳。中央社記者林欽銘攝 1989年5月10日
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（中央社網站）1989年（民國78年）5月6日：宜蘭南方澳漁民組成船隊護送南天宮奉祀的5尊湄洲媽祖回福建祖廟謁祖，並進行宗教交流。

1987年有漁船被查獲走私菸酒與5尊湄洲媽祖等神像，經南方澳南天宮廟方爭取迎回奉祀，吸引台灣各地信徒前來參拜。

5尊湄洲媽祖來台第3年，依民間「女兒出嫁至少3年須歸寧一次」的習俗，南天宮廟方認為5尊湄洲媽祖也應回鄉探親，獲許多漁民認同，於是決定組織船隊，護送5尊湄洲媽祖神像直航福建祖廟祭祖。

1989年5月6日，100多名信徒從中正機場經香港轉飛泉州，南方澳則有19艘漁船、200多人組成船隊，以捕魚之名護送媽祖前往湄洲島，另有200艘漁船護送到彭佳嶼，場面盛大。當時台灣已開放大陸探親，但未開放直航，這次宗教活動成為第一個踩紅線的案例，轟動一時。

更多媽祖的照片，在中央社影像空間。1130506

從湄洲迎回的媽祖神像。中央社記者林欽銘攝 1989年5月10日
從湄洲迎回的媽祖神像。中央社記者林欽銘攝 1989年5月10日
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