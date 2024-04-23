國際能源總署：2024全球電動車占比估增至20%

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）今天發布報告指出，去年全球電動車銷量成長35%至空前新高1400萬輛，在全球汽車銷售占比增4個百分點至18%；今年銷量估將達1700萬輛，占比升至20%。

日本經濟新聞（Nikkei）報導，IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中表示：「全球電動車革命並未逐漸減弱，反而似乎正在準備進入一個新的成長階段。」

他指出：「電池製造出現投資浪潮，暗示電動車供應鏈正在向前推進，可滿足汽車製造商充滿企圖心的擴張計畫。如此一來，道路上電動車占比預期會繼續迅速攀升。」

IEA在其「2024全球電動車展望」（Global EV Outlook 2024）報告中寫道，去年全球銷售的電動車超過一半是中國車廠製造，相較於中國製內燃機汽車在全球市場占比僅10%。中國是去年全球最大汽車出口國，一共在海外賣出約400萬輛車，其中120萬輛是電動車。

在持續成長的電動車市場，比亞迪等中國車廠靠著擁有大規模製造能力及享有政府補貼得以削價競爭和在一些市場傾銷，因此成為最大贏家。

IEA估算，在中國銷售的電動車當中，已有60%售價低於內燃機汽車；但在世界其他地方，預估要等到2030年左右才能見到電動車售價和內燃機汽車相當。

IEA預估，到了2030年，中國路上行駛的車輛近1/3會是電動車，在美國和歐洲則僅逾1/5。

中國電動車製造的蓬勃發展，正為美國和歐洲車廠帶來壓力。中國出口的電動車大多銷往歐洲和亞太地區。

IEA的報告指出：「由於中國車廠開始大量出口，面臨越來越大壓力的歐洲和美國車廠正在做出相應的企業策略調整。」例如美國車廠福特（Ford）和通用（General Motors）2月發布聲明，宣布合組團隊來對抗中國電動車廠，尤其是比亞迪。兩者的電動車部門都在虧損。

中國不僅是電動車製造大國，也是全球最大購買國。中國人去年購買的電動車占全球銷量的60%，相較於歐洲和美國則各僅占25%和10%。

儘管目前電動車成長集中在中國和歐美等主要市場，但在一些新興市場經濟體，電動車的需求也正在攀升，尤其是在東南亞。

例如在越南，儘管整體車市萎縮，但電動車銷售成長卻創新高，占去年越南賣出汽車的比例達到15%。且越南人購買的電動車幾乎全數來自本土車廠VinFast，使得VinFast成為奇瑞和比亞迪等中國車廠在區域的一大挑戰，並把目標鎖定其他亞洲出口車市，例如印度和菲律賓。

另個例子是泰國，當地去年整體汽車銷量萎縮，但電動車銷量占比卻較前一年成長3倍至10%。促使電動車在泰國買氣大增的因素，包括政府對消費者提供新補貼、對電池製造商提供獎勵，以及調降進口車稅。（譯者：張正芊/核稿：何宏儒）1130423