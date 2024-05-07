本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國執法人員7月起可隨時查民眾手機 傳機場已提前實施
首頁 / 國際
淨零碳排
國際趨勢
新聞專題
國際趨勢1/264
首頁 / 國際

世銀：改變農糧生產方式 6年可減近1/3全球碳排

2024/5/7 16:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，改變世界各地糧食生產的方式，將能在2030年底前大幅減少溫室氣體排放。

法新社報導，世界銀行發布報告提到，農糧體系的整體產銷過程所排放溫室氣體約占全球1/3。

而這其中2/3排放量來自中等收入國家，在全球10大溫室氣體排放國中占據7席，中國、巴西和印度分別占據前3位。

世銀高級常務副行長特洛森博（Axel van Trotsenburg）在序言中提到：「為保護我們的星球，我們需要改變糧食生產和消費方式。」

這份世銀報告指出，農糧產業有很大機會得以透過「可負擔且能即刻採取的行動」減少全球近1/3碳排，並呼籲各國投入更多資金來處理這個問題。

報告指出，中等收入國家應做出一系列改變，包括轉向低碳畜牧以及更永續利用土地。

特洛森博在另一份聲明說道：「僅需改變中等收入國家在糧食生產過程中諸如森林、生態系統等的土地利用方式，就能在2030年底前將農糧產業排放減少1/3。」

世銀報告表示，為幫助農糧產業轉向低碳排，各國應考慮削減部分浪費的農業補助。

報告認為，像世界第4大溫室氣體排放國美國這樣的高收入國家應加強提供技術援助，並「減少對高碳排糧食來源的補貼」；同時，低收入國家應「避免興建高收入國家如今必須汰換的高碳排基建」。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130507

#世銀
#世界銀行
#世界銀行
#淨零國際
#碳排
國際趨勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
歐洲議會選舉恐影響燃油車禁令 各黨態度不一
172.30.142.68
更多編輯台推薦新聞：