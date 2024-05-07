世銀：改變農糧生產方式 6年可減近1/3全球碳排
2024/5/7 16:58
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，改變世界各地糧食生產的方式，將能在2030年底前大幅減少溫室氣體排放。
法新社報導，世界銀行發布報告提到，農糧體系的整體產銷過程所排放溫室氣體約占全球1/3。
而這其中2/3排放量來自中等收入國家，在全球10大溫室氣體排放國中占據7席，中國、巴西和印度分別占據前3位。
世銀高級常務副行長特洛森博（Axel van Trotsenburg）在序言中提到：「為保護我們的星球，我們需要改變糧食生產和消費方式。」
這份世銀報告指出，農糧產業有很大機會得以透過「可負擔且能即刻採取的行動」減少全球近1/3碳排，並呼籲各國投入更多資金來處理這個問題。
報告指出，中等收入國家應做出一系列改變，包括轉向低碳畜牧以及更永續利用土地。
特洛森博在另一份聲明說道：「僅需改變中等收入國家在糧食生產過程中諸如森林、生態系統等的土地利用方式，就能在2030年底前將農糧產業排放減少1/3。」
世銀報告表示，為幫助農糧產業轉向低碳排，各國應考慮削減部分浪費的農業補助。
報告認為，像世界第4大溫室氣體排放國美國這樣的高收入國家應加強提供技術援助，並「減少對高碳排糧食來源的補貼」；同時，低收入國家應「避免興建高收入國家如今必須汰換的高碳排基建」。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130507
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