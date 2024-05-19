本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

加薩走廊當局：以色列空襲中部難民營增至31死

2024/5/19 20:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩走廊19日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊（Gaza Strip）民防當局今天表示，以色列空襲加薩走廊中部一座難民營的一棟房屋，造成的死亡數已經增加到至少31人。

加薩走廊民防當局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，民防人員從屬於一個家族的房屋運出31名死者遺體並救出20位傷者，這間位在加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）難民營的房屋遭到以色列部隊鎖定。

巴薩爾還說，救難人員仍持續搜索埋在殘磚碎瓦下的失蹤民眾。

艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）今天稍早表示，已收到這場空襲的20具遺體。目擊者指出，空襲發生於當地時間凌晨3時左右。

巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）報導，傷者之中有數名孩童。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130519

#加薩走廊
#空襲
#以色列
#哈瑪斯
#以哈戰爭
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
以色列總理戰後計畫再遭質疑 內閣部長揚言辭職
172.30.142.17
更多編輯台推薦新聞：