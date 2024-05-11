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以色列要求更多拉法居民撤離 軍方指已有30萬人離開

2024/5/11 20:23（5/11 20:58 更新）
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以色列軍隊向拉法東部發動地面和空中行動後，部分巴勒斯坦人11日準備撤離。​（路透社）
以色列軍隊向拉法東部發動地面和空中行動後，部分巴勒斯坦人11日準備撤離。​（路透社）
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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，自本週要求巴勒斯坦民眾撤出加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法（Rafah）以來，已有30萬人離開拉法前往位於馬瓦希（Al-Mawasi）的人道主義區域。

法新社報導，以色列軍方發布聲明表示，「目前約有30萬名加薩走廊居民朝馬瓦希的人道主義區域移動」。

聯合國（UN）昨天指出，近日來已有超過10萬人逃離拉法。

聲明提到，以軍透過傳單、手機簡訊、電話和阿拉伯語廣播傳達要求民眾「暫時撤離」的訊息。

以軍掌控連接加薩走廊和埃及的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）後，6日下令民眾從拉法市東部撤離，準備對這座約有140萬人避難的城市發動早已威脅要展開的地面攻勢。

以軍今早要求民眾從拉法市東部更多地區以及加薩走廊北部撤離，以繼續打擊巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子。

以軍對拉法東部發布的撤離要求和猛烈轟炸引起國際社會廣泛警惕。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130511

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