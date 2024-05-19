澎湖國際鐵人三項賽 吳承泰與羅紹萍稱王封后

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（中央社澎湖縣19日電）2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽今天上午在澎湖林投沙灘登場，逾400國內外好手競技，113公里男子及女子組由吳承泰與羅紹萍奪冠，張家姊弟則包辦51.5公里男子及女子組冠軍。

「2024 LAVA TRI澎湖國際鐵人三項賽」，今天清晨6時，由澎湖縣副縣長林皆興、縣府秘書長蔡淇賢、澎管處長洪志光、澎縣府教育處長林長安與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人共同鳴笛後，參賽的國內外選手依序下水展開挑戰。

澎湖國際鐵人三項賽依序進行113公里、51.5公里、身障組與小鐵人等賽事，113公里男子組的「鐵人夢想家」吳承泰，在游泳、自行車和路跑幾乎一路領先，最後以4小時11分35秒封王，女子組的羅紹萍也是一路領先完成賽事，最後以5小時25分20秒封后。

51.5公里男女冠軍由張家姊弟包辦，張家豪以2小時05分06秒奪冠，「最強鐵人媽咪」張嘉家以2小時26分53秒封后。台灣師範大學特殊教育系由教授姜義村、身障泳將林育夙及視障選手呂冠霖所組成「愛運動動無礙」，則以5小時41分35秒拿下身障混合接力組冠軍；智能障礙特奧游泳金牌曾怡瑄首次挑戰51.5公里鐵人三項個人組成功完賽。

LAVAKIDS趣味小鐵人則區分有6至10歲與11至14歲2組，由澎湖中興、文澳、石泉、東衛、西溪等國小等近100名學童，進行游泳100公尺、沙灘跑2公里等項目，每名小鐵人的初體驗，都拚盡全力衝進終點。

台灣鐵人三項公司表示，「2024 LAVA TRI 澎湖國際鐵人三項賽」，今天在澎湖順利完成，更為明年4月13日舉辦的「2025 IRONMAN TAIWAN澎湖國際鐵人賽」奠定良好基礎。期盼國內外的鐵人三項好手再到美麗的澎湖參賽。（編輯：謝雅竹）1130519