各黨態度不一 歐洲議會選舉結果恐影響燃油車禁令

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）歐洲議會選舉將於6月登場，即使歐洲汽車產業已在過渡至電動車的道路上取得顯著進展，歐洲聯盟高層的變動可能預示著2035年起禁售燃油新車的目標將發生變化。

法新社報導，經過長時間談判，歐盟成員國在2022年達成一項歷史性的協議，即2035年1月1日起，歐盟內只能銷售不排放二氧化碳的新車。

因此，10餘年後，汽車展示中心裡將不再有汽油和柴油車，只能銷售電動車或氫能車。

取消2035年禁售燃油車的最後期限已成為歐洲右翼政黨的戰鬥口號。

歐洲汽車產業是就業市場的大雇主以及傳統汽車領導者，但在研發電動車方面卻遠落後於中國新興企業，尤其是低價位的電動車款。

包含義大利兄弟黨（Brothers of Italy）和西班牙的民聲黨（VOX）在內的歐洲議會「歐洲保守及改革黨團」（ECR），仍否認轉向電動車的必要性。

它們在競選宣言中寫道：「我們堅信內燃機是歐洲創造力和獨創性的象徵，只要透過採用先進科技和投資替代性低碳燃料的開拓性研究，內燃機在未來一些年仍能維持商業上的可行性。」

歐洲議會中另一右翼團體「認同與民主黨團」（Identity and Democracy）抨擊昂貴的電動車將傷害消費者權益，稱即將實施的禁令是一種歧視性和社會排斥措施。

即將離任的多數黨、中間偏右「歐洲人民黨黨團」（European People's Party）則存在分歧。

黨團中的德國基督教民主黨（CDU）和基督教社會黨（CSU）希望取消2035年禁令，以繼續從「最先進的德國內燃機技術」受益。

但這最終沒有寫入黨團競選宣言，因為禁令實施期限正是他們的頭號人物、即將卸任的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）談判達成，以做為歐盟「綠色新政」（Green Deal）的一部分。

正大幅轉向電動車的歐洲汽車產業在歐洲雇用1200萬人。

儘管成長略微放緩，純電動車車款已見增加，市占率去年底也攀升至13%左右。

但遊說團體歐洲汽車製造商協會（ACEA）主席、法國雷諾集團（Renault）執行長梅奧（Luca de Meo）近期表示，樂見延後禁令期限。

他在今年2月告訴法新社：「我希望禁令能晚一點實施，因為我認為我們沒辦法在不損害歐洲汽車產業和價值鏈的情況下如期落實禁令。」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130506