新北新創之星挑戰賽開跑 創投助優化產品競爭力

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）2024新北新創之星挑戰賽今天開跑，以AI與綠能永續雙主題，透過知名創投的「創業競賽」和「輔導加速器」選拔機制，徵選有成長潛力的創業新星，提供獎金與客製化成長計畫。

新北市府青年局今天開記者會，公布新創之星挑戰賽細節，強調8處青年創業基地，每年培育輔導160組創業團隊，有半數是科技創業。這次競賽以AI（人工智慧）、綠能永續為主題，導入科技創新，協助中小企業轉型。

中華民國創業投資商業同業公會副理事長林宇聲致詞表示，今年是創投引進台灣40週年，台灣上市、上櫃科技公司有50%都經過創投的幫助，也造就台灣經濟奇蹟。

他說，新創企業與創業投資的相互交流，增加合作的機會，兩者結合可共創精彩的火花。創投可找到志同道合的夥伴出發與成長，新創企業也因創投協助，印證自己的價值與主張。

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青年局說，這次挑戰賽參考國際趨勢，結合創業競賽與輔導加速，邀多名業界創投加入，將針對商業模式、市場擘劃、募資規劃等，給予入選決賽的10組團隊訪視輔導及主題式課程，前3名有一對一客製化陪跑成長。

青年局長邱兆梅說，透過輔導加速階段，新創團隊將能更具體優化產品，提升競爭力，加速成長，為新北市的創新生態圈注入活力。徵件期間至7月4日止，資訊可洽詢青年局官網。（編輯：陳清芳）1130527