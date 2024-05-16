技職教育向下扎根 新北將建10處選手培育基地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李明宗、實習記者吳柔廷新北16日電）新北市長侯友宜今天說，將由技職金牌選手們任技職大使，到80間國中推廣技職精神，3年內以新台幣3000萬元建10所國際級金手培育基地，讓選手們一棒接一棒。

侯友宜上午在新北市政府參加新北國際級金手培育藍圖啟動儀式，市府邀金牌教練團及技能競賽國手齊聚，會中聘任近年指導學生獲技藝技能競賽冠軍的16名教師組技職「菁英金牌教練團」，另頒發技能推廣大使聘書給曾代表台灣參加國際技能競賽的新北國手們。

侯友宜接受媒體聯訪表示，為讓金手培育搖籃更茁壯，規劃金牌教練與獲獎同學組技職教練團到國民中學傳承。

第10屆國際展能節職業技能競賽西餐烹飪金牌得主沈方惠會中帶領侯友宜體驗西餐烹飪，打造健康料理及擺盤。左手手指天生缺陷的沈方惠較難握住細緻物品，但她鍾情西餐烹飪，勇敢逐夢，在教師、親友鼓勵下於國際賽事奪金。

侯友宜說，能靠技藝技能勇闖天下的人生無限，以2024年法國里昂國際技能競賽為例，新北有7名國手全國最多，過程非常辛苦，藉教練們與同學們優異表現，讓技藝技能不斷扎根發揚。

參與2024法國里昂國際技能競賽的選手范庭瑋表示，作為技能大使，期許激勵更多人發掘潛能，勇於嘗試新事物，他將以身作則，分享經驗與知識，推動技能發展。

新北市政府教育局透過新聞稿說，新北推動國中技藝教育等多元課程，加強職業試探教育，積極推動國中青少年、高中職青年技能競賽及技藝競賽，整合資源培育人才，鼓勵學生邁向國際競賽。（編輯：李明宗）1130516