新北議長盃龍舟賽點睛 6/9登場98隊爭245萬獎金

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市第14屆議長盃龍舟錦標賽今天進行龍舟點睛儀式，為6月9日起一連2天賽事揭開序幕，包括27國家共148人外籍人士組隊，國內外共有98隊參賽，爭取總額達245萬元獎金及榮譽。

新北市議會與新北市體育總會將於6月9日、6月10日在微風運河舉辦「新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽」，今天上午由新北市議長蔣根煌、新北市長侯友宜共同為龍舟點睛祈福，期盼賽事能夠順利舉行。

今天是蔣根煌的農曆生日，侯友宜致詞時除特別祝蔣根煌生日快樂外，也歡迎包括來自27國的外籍選手，大家一起來交朋友，團隊合作爭取好的表現。

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新北市府表示，今年共有98隊報名參賽，其中有來自27個國家的外籍人士組隊共襄盛舉，爭取總額高達新台幣245萬元的獎金及榮譽。

除了龍舟賽事外，新北市府指出，活動現場並舉辦擁有豐富龍年主題活動，還能參加刮刮樂抽獎，有機會抽黃金及禮券等大獎。此外，在龍舟賽的官方網站及社群平台還有龍舟小遊戲等活動，參與者也有機會獲得禮券等好禮。（編輯：戴光育）1130515