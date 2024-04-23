新北議會開議遇波折 議長蔣根煌和陳明義險爆衝突

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市議會今天開議確認議事日程，市長侯友宜明天施政報告且包括食安及地震等議題。但在各審查會抽籤上遇議員陳明義質疑並要求表決，一度與議長蔣根煌互槓險爆肢體衝突。

新北市議會第3次定期會今天召開預備會議，會中進行議程確認。侯友宜明天施政報告並包括食安及地震議題，時間共40分鐘，各黨團質詢時間共185分鐘。

但當進行下一個議程，進行各審查委員會抽籤時，由於負責審查工務局、水利局、城鄉發展局及其所屬有關事項的第3審查會登記人數爆滿，人數達25人，遠超過11席名額的1倍，引發爭議。

陳明義不滿抽到審查會還會換給別人，這是有違選民負託，一直堅持抽籤後不能互換委員會，不滿此舉稀釋了所有議員抽籤的機率，因此主張提案要求具名表決。而此舉也獲民眾黨、民進黨議員附議。

蔣根煌裁示清點人數並表決，現場出席40人，贊成15 人，議事組主任高明慧說明，依議事規則，贊成人數未過半，未成案，但陳明義仍不接受。

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蔣根煌一度緩頰，要求陳明義不要為小事而一直吵鬧，經裁示進行抽籤。陳明義憤而提散會動議要求清點人數，甚至還上前搶走籤箱，使議程陷僵局。

最終，蔣根煌忍不住怒火，憤而朝議場方向丟擲手機，甚至衝下主席台朝陳明義座位前進。朝野議員見狀紛上前阻止，場面一度混亂，最後，在雙方各自被人拉住勸說，議程才再次進行並完成抽籤，陳明義也順利抽中第3審查會名額。議程也在吵鬧聲中結束。（編輯：方沛清）1130423