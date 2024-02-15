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侯友宜議會團拜盼府會和諧 綠營要求補做施政報告

2024/2/15 12:24
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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天到議會參與新春團拜，致詞盼府會能更和諧；民進黨團總召張維倩表示，應召開臨時會續審市府113年度基金預算，要求侯友宜補做施政報告、預算說明。

侯友宜今天上午到新北市議會參與新春團拜，議長蔣根煌依例發給侯友宜紅包，侯友宜笑說，這是他今年收到的第一個紅包，隨後，副議長陳鴻源、秘書長陳王正源也發紅包，侯友宜笑說「吉龍舞春」會把錢存起來。

侯友宜致詞表示，他已在新北市服務14年了，期盼府會關係能更和諧，傾聽人民的聲音，為人民提供更多服務，也盼府會齊心讓新北脫胎換骨。隨後，蔣根煌等人一一發放紅包給議會員工，現場氣氛熱烈。

由於議會1 月23日召開臨時會審查市府113年度基金預算，但當時民進黨團提動議，要求侯友宜赴議會補做去年第2次定期會施政報告、預算說明，遭國民黨團反對，民進黨團要求表決並退席抗議，經清點現場未達開會人數而流會。

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由於今年第1次定期大會預定4月23日召開，民進黨團總召張維倩接受媒體聯訪時表示，將要求定期會前召開臨時會續審基金預算並要求侯友宜補做去年的施政報告、預算說明。

蔣根煌接受媒體聯訪時表示，議會在召開臨時會前再進行朝野溝通；國民黨團黨團書記長陳偉杰表示，就算3月開臨時會，離4月定期會排定施政報告僅相差約1個月，因此，他呼籲民進黨團不要再糾結於2023，應放眼2024了。（編輯：張銘坤）1130215

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