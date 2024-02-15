侯友宜帶領新北市府團拜許三願

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府新春團拜今天舉行，市長侯友宜許下3個願望，希望團隊致力於守護市民健康的環境、以創新活動帶動年輕人認同新北市這塊土地，並提振經濟繁榮讓市民賺大錢。

新北市府新春團拜，上午由江翠國小舞蹈團揭開序幕。侯友宜率副市長劉和然、陳純敬等團隊，拱手向民政局長林耀長、工務局長祝惠美等局處首長，與職員、各區區長拜年。

侯友宜說，因市府與市議會都有新春團拜需參與，故請副市長朱惕之代替他參加院會。對大家關心的瘦肉精議題，不管行政院的決議如何，地方中央將充分溝通，同心齊力。

致詞時，侯友宜感謝過去一年，市府團隊致力於新北市立美術館、交通等各項建設，也在春節假期堅守崗位維護治安、交通與觀光地區的環境清潔。

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他表示，今天是大年初六、也是開工的第一天，他許下3個願望，盼醫療資源有限下，市民在團隊的施政都能平安健康。另外，也希望針對年輕人開創新局，青年可參與並認同新北這片土地。同時，在經濟困頓之際，有更多人到新北投資與創造就業環境，帶動市民可賺大錢、儲蓄財富。

接受聯訪時媒體詢問，民進黨認為2026年是翻轉新北市長由民進黨參選人當選的好時機，對此有何看法。侯友宜只說，現全心為市民打拚，希望各族群受到更多建設的照顧，目前唯一目標是讓市民生活更好。（編輯：林恕暉）1130215