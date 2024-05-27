雪隧2車追撞致1傷 疑後方駕駛精神不濟釀禍

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）國5雪山隧道北上車道今天下午發生一起2車追撞事故，後方駕駛疑精神不濟，撞上前方車輛後翻車，所幸只1人輕傷。事故後，北上車道一度單線通行，傍晚5時已恢復雙線通行。

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國道公路警察局第九公路警察大隊調查，國道5號雪隧北上車道26.2公里處，下午4時20分許，發生一起2車追撞、佔用內側車道事故。當時後方白色自小客車行駛在外側車道時，疑因精神不濟，偏離車道，撞擊前方內側車道灰色自小客車後翻車，駕駛輕微外傷，拒絕送醫；灰色自小客車車上共4人，都無受傷，雙方駕駛酒測值均為0。

警方指出，事故發生後，警消封閉內側車道，只開放外側車道。事故現場在下午近5時排除，開放正常雙線通行。呼籲用路人應遵守交通規則、行車應保持安全距離、開車前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，以免遇到狀況應變不及。（編輯：李錫璋）1130527