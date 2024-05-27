華南少棒賽台東縣團隊5轟勝北市 再1勝晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）華南少棒賽勝部賽事，台東縣隊今天與台北市隊交手打線發揮，團隊敲出5發全壘打，林海星、陽念先單場雙響砲，終場台東縣隊以14比3擊敗台北市隊、再1勝晉級4強。

113年華南金控盃全國少棒賽台東縣隊25日預賽首戰以3比1擊敗新北市隊，今天勝部與台北市隊交手打線爆發，開賽1局下陽念先敲出2分砲，2人出局後靠著接連安打再添1分。

3局下台東縣隊林海星率先敲出陽春砲，陽念先敲安後，胡圻碩再開轟、2分砲幫助球隊取得6比1領先，5局下攻勢再起，單局4安包括林海星的滿貫砲、陽念先的陽春砲，單局攻下8分、提前搶下比賽勝利。

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林海星單場3安、包括2發全壘打，貢獻5分打點，陽念先單場3安、也是2發全壘打，貢獻3分打點，胡圻碩單場2安包括1轟，貢獻2分打點，打線串聯搶勝，下一戰將於B組勝部冠軍戰與台南市隊交手，勝隊晉級4強。

高雄市隊今天與屏東縣隊交手，高雄市隊投手江陳廷浩先發4.2局失掉2分責失分，隊友打線火力支援，團隊敲出16支安打攻勢串聯，終場以12比2搶勝，下一戰將於A組勝部冠軍戰與台中市隊交手，勝隊晉級4強。（編輯：張雅淨）1130527