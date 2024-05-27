明揚股東會通過擬終止上櫃 成為明安100%子公司

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（中央社記者潘智義台北27日電）高爾夫球製造商明揚今天股東會通過擬以股份轉換方式，成為明安國際百分之百子公司，並擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。

高爾夫球桿頭廠明安4月15日宣布，將發行新股對價取得子公司明揚100%股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日（明安目前對明揚持股51.6%）。

明安表示，不計高爾夫球，僅以高爾夫球具相關產品，越南廠、中國廠占比約4比6，因應地緣政治變化，配合客戶需求，越南2廠去年第3季已投產，將來越南廠占比將逐步提升，甚至超過中國廠的比重。

另外，明安建置越南3廠將幫明揚代工，預計在今年第4季可小量生產高爾夫球。

明揚今天發布重大訊息說明，去年認列火災損失新台幣13.29億餘元，今年第3季止，估計變動而認列迴轉利益769萬元，累計認列災害損失約13.21億元。

明揚說明，因重新確認部分機器設備修復後仍可使用，所以去年財報認列火災損失部分金額得以回轉，使財報認列的損失金額降低。（編輯：張均懋）1130527