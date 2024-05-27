鈴木世界盃有氧體操分齡賽 12歲闕子承男單摘金[影]

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（中央社記者黎建忠台北27日電）日本鈴木世界盃有氧體操分齡賽日前落幕，台灣年僅12歲的好手闕子承在年齡一組的男單風光摘金，這也是台灣在賽史上該組別首度摘金。

日本鈴木世界盃有氧體操分齡賽共分為年齡一組（12至14歲）、年齡二組（15至17歲）、成人組等3個組別，每一組都設有男子單人、女子單人、混合雙人、3人賽，成人組還多了5人賽。

年僅12歲、目前就讀麗湖國小的闕子承，從8歲開始練習有氧體操，這次在比賽中憑藉精湛技術和穩健表現，在動作難度、藝術與執行都獲得裁判一致肯定，以優異成績脫穎而出拿下金牌。

過去台灣在日本鈴木世界盃有氧體操分齡賽曾拿過年齡二組、成人組的金牌，這次是首度在年齡一組摘金，而且還是分齡當中年紀最小的選手。

帶隊教練張淳智很開心台灣的有氧體操能有這樣的成績，這面金牌不但是闕子承多年來的練習有所突破，也是台灣在有氧體操國際賽中的一大成就。

中華民國體操運動推廣協會於民國111年成立，透過舉辦活動推廣有氧體操、彈翻床體操和兒童體操等，讓選手能在良好競爭環境中成長，充滿自信地走上國際舞台，展現台灣的體操實力。（編輯：張雅淨）1130527