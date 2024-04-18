前金國小管樂團出國比賽獲金牌 陳其邁到校頒獎勵金

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（中央社記者林巧璉高雄18日電）高雄前金國小管樂團日前至捷克參加「布拉格青年波西米亞音樂節」，從多國團隊中脫穎而出，以台灣民謠組曲奪最高榮譽金牌獎，市長陳其邁今天赴校頒發獎狀及團隊獎勵金。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，前金國小管樂團自14國、19支優秀團隊中脫穎而出，獲最高榮譽金牌獎。

陳其邁與高雄市議長康裕成今天前往嘉勉團員，頒發參賽學生嘉勉狀與高雄熊玩偶，以及團隊獎勵金；陳其邁肯定學生透過音樂讓世界看見台灣、看見高雄，更在現場允諾協助改善前金國小音樂館。

前金國小管樂團今天也現場演奏獲得波希米亞音樂節「金牌獎」的曲目，台灣民謠組曲「天烏烏、思想起、桃花過渡」，重現高雄囡仔讓國旗飄揚歐洲舞台的演出；另外，加碼演奏曲目Instant Concert在布拉格當地遊行，吸引各國遊客目光。

陳其邁說，前金國小具有良好校風傳承、文風薈萃，感謝學校及家長共同努力，讓管樂團在眾多國家及團隊中脫穎而出，他以大家為榮，也讚許管樂團學童是高雄之光、台灣之光。

另外，陳其邁也前往關心身心障礙學生課後照顧服務，了解身障學生課後照顧專班推動情形，陳其邁感謝特教老師辛勞，他也與特教生一同製作鴨子口哨，並贈送親筆簽名黃色小鴨；蔡同學也將自己手繪的「逐工攏（龍）是好日子」（台語：每天都是好日子）作品送給陳其邁。

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高雄市政府教育局指出，前金國小開辦課後照顧專班服務對象，包括集中式特教班與資源班學生，提供身心障礙兒童家庭支持服務，放學後家長能將小孩託付學校課後照顧班照顧，安心工作，也確保孩子們在安全環境下，接受生活照顧及學校作業相關輔導。

教育局表示，為落實照顧弱勢身心障礙學子，減輕家長壓力與負擔，高雄市特別挹注經費補助國中以下學校，首創全國之先，自2023年暑假起全面開辦身心障礙學生課後照顧班，嘉惠特教生與家庭，提供每個孩子平等學習與完整照顧。（編輯：陳仁華）1130418