高雄前金國小管樂團前進布拉格 台灣民謠奪金牌獎

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市前金國小管樂團近日代表台灣參加捷克「布拉格青年波西米亞音樂節」，從14個國家、19個音樂團隊中，以台灣民謠組曲打動人心，勇奪最高榮譽「金牌獎」，讓國旗飄揚歐洲舞台。

「2024布拉格青年波西米亞音樂節（2024 YoungBohemia Prague Festival）」，3月20至23日在捷克舉行，前金國小管樂團在校長王光明帶領下前往參加；王光明說，獲獎那一刻，師生們都喜極而泣。

今年參賽隊伍分別來自台灣、美國、日本、義大利等14個國家，計有19個專業音樂團隊參加。高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，前金國小管樂團成員在眾多樂團中屬於較年幼演奏者，精湛演出水準令評審驚艷，獲得最高榮譽「金牌獎」。

前金國小管樂團此行也在為期4天的音樂節活動中參與演出，並在舊城區遊行演奏；遊行前還到布拉格舊城廣場演奏國歌、揮舞國旗，吸引各國遊客目光。

負責單簧管的六年級生林閔筑說，這一趟音樂比賽永生難忘，不但可以讓歐洲人看到台灣的美好，還可跟各國團體交流；負責打擊的四年級生張陽茜說，很高興能與世界各國好手齊聚一堂，切磋技藝。

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負責打擊的六年級生楊晴竹、三年級生楊植宇也說，此行和許多國家參賽者拍照、分享IG、互換國旗、糖果，收獲滿滿；演奏豎笛的四年級生邱思瑀說，用音樂跟不同國家交流，遊行時看到路人欣賞的眼神和笑容，很有成就感。

「布拉格青年波西米亞音樂節」屬於8至26歲青少年活動之一，至今已有19年歷史，每年活動都會吸引來自世界各地數千名優秀的合唱團或管弦樂隊年輕成員報名參加，在世界各國享有盛譽。（編輯：陳仁華）1130326