高雄龍舟國際友誼賽 日本打敗高市府會及美國隊奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華今天下午舉行國際龍舟友誼賽，包括美國、日本、菲律賓等15個國際城市報名參賽，市長陳其邁率領市府隊迎戰議會隊及美、日隊，最後冠軍由日本隊拿下。

國際龍舟友誼賽今天下午3時登場，包含美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處，位於高雄的4個駐台機構首度全數組隊參加。

此外，馬紹爾群島共和國、海地共和國、日本熊本縣、熊本市、美國小岩城、史瓦帝尼、法國在台協會、台灣法國人協會等代表也合組國際隊參賽。

第一組先上場的國際友誼賽參賽隊伍分別為高雄市議會「議起划」龍舟隊、市府隊、美國在台協會高雄分處及日本台灣交流協會高雄事務所4支隊伍同場競技。

陳其邁賽前接受媒體聯訪時笑說，議會隊已經在嗆聲，市府一定會接招，但是很怕萬一又贏了議會隊，他們會定「藐視議會罪」，所以市府一定會努力加油，讓議會隊輸得心服口服。

陳其邁說，今年龍舟賽有很多不同隊伍，除強調親子性的隊伍，也有國際隊伍，另外還有氣墊城堡等各種水上活動，吸引很多市民參與；龍舟賽本來就是一個趣味比賽，明年仍會結合國際元素，讓國內外民眾都喜歡留在高雄過端午節。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄市議會、高雄市政府、美國在台協會高雄分處及日本台灣交流協會高雄事務所4隊比賽結果出爐，冠軍由日本隊拿下，議會隊摘下亞軍，市府第三、美國隊第四。

議長康裕成代表議會隊接下亞軍獎牌後笑說，議會隊大嬴市府隊將近3秒，真的很爽快；參加龍舟競賽不在於拚輸贏，而是要攜手市府隊炒熱活動，提升高雄國際城市形象。陳其邁則說，明年一定捲土再來，市府隊絕對要「復仇」。（編輯：陳仁華）1130610