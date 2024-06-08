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高雄龍舟嘉年華開幕 陳其邁合體啦啦隊迎客

2024/6/8 21:20（6/8 21:31 更新）
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「2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」8日熱鬧開幕，高雄市長陳其邁（後右3）出席表示，嘉年華活動豐富，有水上龍舟、陸域龍舟，更有飛龍在天，歡迎全台遊客把握連假到高雄旅遊。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月8日
「2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」8日熱鬧開幕，高雄市長陳其邁（後右3）出席表示，嘉年華活動豐富，有水上龍舟、陸域龍舟，更有飛龍在天，歡迎全台遊客把握連假到高雄旅遊。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月8日
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（中央社記者林巧璉高雄8日電）2024高雄愛河端午龍舟嘉年華今天由3支職業球隊啦啦隊揭開序幕。市長陳其邁說，今年活動豐富，有水上龍舟、陸域龍舟、更有飛龍在天，高雄同時還有法國生活節，歡迎遊客來玩。

陳其邁接受媒體聯訪時說，這次龍舟賽事共有165隊參賽，組別多樣，參與的國家、族群及年齡層擴大，尤其有15個國際城市組隊參與創下紀錄。

今年最受矚目的活動是國際友誼賽，端午節當天將由市府隊、議會隊、美國在台協會及日台交流協會一較高下。陳其邁趁著開幕儀式率市府團隊到場刺探敵情，誓言蟬聯勝利，拿下龍舟賽事二連霸。

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陳其邁開玩笑對市議會隊喊話，「要為成功找方法，不要為了失敗找理由」，市府首長隊上週大雨中非常努力地練習，請議會隊多多指教。

運發局表示，龍舟嘉年華8日至10日在愛河水域周邊舉辦，現場更集結陸域龍舟打卡點、海域龍舟賽事、空域佛光山贊助祥龍燈，獨家三龍共舞；另外還有高雄獨有緊張刺激60秒決勝負的龍舟拔河，加上多樣化的特色市集、紙風車劇團、氣墊、SUP等。（編輯：郭諭儒）1130608

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