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高市府「法國企業圓桌論壇」 逾20家法商聚首

2024/6/8 11:22（6/8 11:36 更新）
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高雄市長陳其邁（後右2）7日出席法國企業圓桌論壇，與法商企業交流，論壇聚焦高雄綠能布局、碳排管理、防疫公衛發展等，會中企業代表也分享法國綠能發展。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月8日
高雄市長陳其邁（後右2）7日出席法國企業圓桌論壇，與法商企業交流，論壇聚焦高雄綠能布局、碳排管理、防疫公衛發展等，會中企業代表也分享法國綠能發展。（高雄市經發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年6月8日
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（中央社記者林巧璉高雄8日電）法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）與法國工商會帶領逾20家法商拜會高市府，展開「法國企業圓桌論壇」。高雄市長陳其邁說，透過此次產業深化交流，為台灣外交與台法友誼跨出關鍵一步。

高雄市經發局今天發布新聞稿指出，交流企業代表包括環保、再生綠能、醫藥生技、航太、物流航運、半導體業等產業，盼藉由此次論壇深化高雄與法國企業之間的合作，促進雙方更密切的經濟產業連結、社會文化交流及貿易投資合作。

陳其邁表示，高雄是文化底蘊深厚、經濟產業蓬勃發展的城市，擁有厚實的工業基礎，自己上任以來致力推動產業「數位、淨零」雙軸轉型，是法國乃至於整個歐洲都非常關注的領域。

陳其邁說，期待這次論壇不僅讓法方更認識高雄的產業與投資環境，更讓高雄成為法商企業首選的最佳夥伴城市，也透過此次產業深化交流，為台灣外交與台法友誼跨出關鍵一步。

陳其邁指出，法國在民主、文化、商業發展、醫藥生技及航太軌道科技方面技術領先舉世聞名，自己更是法國足球隊的死忠球迷。高雄作為航太重鎮，年產值近400億元，許多高雄企業與法商早有合作經驗，樂見未來台法雙方能開拓更多產業領域的合作。

龍燁表示，這次與市府合辦「法國生活節」將法式文化透過市集、表演、運動、講座電影等介紹給高雄市民，邀請在台知名法商企業共襄盛舉參加活動開幕式以外，能夠安排法商與市政政策發展議題進行深入對話，對法台間未來的新合作奠下良好的基礎。

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法國工商會長Eva Leihener-Stefan表示，很高興這次率領20多家法國各行業重要代表公司到訪高雄，環境及綠能發展關係人類共同社會的長遠發展，是台法共享關注的核心價值，法國企業擁有相關科技面解決對策，期盼未來能協助推動雙國企業就綠能經濟、永續城市發展等方面議題攜手合作。

經發局長廖泰翔表示，透過這次「法國企業圓桌論壇」，勢必能讓法商瞭解高雄有最好的投資環境、最好的團隊。過去高雄市政府與法商早有合作經驗，像是這次訪團企業之一的達和環保，就是市府委託操作仁武焚化廠的廠商，其經營管理效率首屈一指。（編輯：黃世雅）1130608

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