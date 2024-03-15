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高雄陽明國中全國音樂賽再稱霸 管樂蟬聯特優14年

2024/3/15 16:39（3/15 16:56 更新）
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高雄市三民區陽明國中參加112學年度全國學生音樂比賽表現亮眼，其中管樂團決賽以自選曲Festival Variations、指定曲Due North展現優美與磅礡氣勢，獲特優肯定，更是全國學生音樂比賽管樂特優14連霸。（高雄市陽明國中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月15日
高雄市三民區陽明國中參加112學年度全國學生音樂比賽表現亮眼，其中管樂團決賽以自選曲Festival Variations、指定曲Due North展現優美與磅礡氣勢，獲特優肯定，更是全國學生音樂比賽管樂特優14連霸。（高雄市陽明國中提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄市三民區陽明國中代表高雄市參加112學年度全國學生音樂比賽，管樂蟬聯特優，已14連霸；另絲竹樂團奪特優、弦樂團與弦樂四重奏、木笛團皆獲優等，展現超級音樂實力。

112學年度全國學生音樂比賽甫結束，陽明國中今天發布新聞稿指出，校內4樂團在全國音樂強校中脫穎而出，包括管樂團、絲竹樂團、弦樂團與弦樂四重奏、木笛團4樂團奪得特優與優等佳績。

校方指出，管樂團決賽以自選曲Festival Variations、指定曲Due North展現悠美與磅礡的氣勢，再度奪特優，蟬聯全國學生音樂比賽管樂特優14連霸。學生在繁忙課業中，仍能堅持學習音樂，並為爭取團隊的榮譽付出努力令人感動。

陽明國中校長張永芬說，學校協助管樂班、音樂性社團學生尋找多元的舞台，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前管樂團至日本參加小澤征爾松本音樂祭、日本青森縣來訪也是由木笛團學生迎賓；另協力演出盧廣仲演唱會、義大利比賽等，都是學生珍貴養分。

陽明國中管樂班為藝術才能班性質，在指揮老師張詠佑等人指導下，已連續14年榮獲全國學生音樂比賽特優，並於111學年度起，連續2年站上衛武營國家藝術中心舉辦成果發表會。

國樂團、弦樂團與木笛團皆屬社團性質，學生平日利用社團課進行分部、合奏課練習，比賽前額外利用假日加練。國樂絲竹團這次在指揮老師陳昱仁與分部老師指導，反覆雕磨團員對於曲目的演繹能力。

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弦樂團則在日籍指揮家德岡直樹老師帶領下，連續6年獲得市賽「特優」成績，校方表示，本學年度弦樂團與高雄在地T1職業籃球全家海神合作，擔任高雄巨蛋主場開幕表演嘉賓，6月也將於衛武營國家藝術中心舉辦成果發表會。

木笛團則在110、111學年度，連續2年獲全國學生音樂比賽特優殊榮，去年暑假更擔任金曲歌手盧廣仲演唱會高雄場協演團隊；部分團員同時也是高雄市青少年木笛團成員，112年於義大利第10屆佛羅倫斯國際音樂節比賽，奪下青少年管弦樂團組最高榮譽「金賞獎」。（編輯：謝雅竹）1130315

#盧廣仲
#高雄市
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