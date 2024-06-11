青少年有氧體操亞錦賽 台灣帶回1金1銀1銅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）在越南河內舉行的第9屆亞洲青少年有氧體操錦標賽，台灣代表隊再傳捷報，合計拿下1金1銀1銅，其中就讀台北市麗山國中的王飛掬在女子12-14歲組摘下單人金牌。

第9屆亞洲青少年有氧體操錦標賽於6月8日至10日舉行，除了王飛掬摘金外，闕子承也在男子12-14歲組拿下單人銅牌，而兩人更是合作摘下12-14歲組混雙銀牌。

王飛掬目前就讀麗山國中，與闕子承都是麗湖國小長期培訓選手，繼5月底闕子承拿下日本鈴木世界盃金牌後，這次亞錦賽更進一步取得重大成果，展示了多年來的努力和訓練成果，也彰顯台灣在有氧體操領域的實力和潛力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教練張淳智在接受中央社訪問時提到，有氧體操的評分包含動作難度、藝術與執行3項，選手除了平時的體能訓練與動作練習外，也要在力與美之間取得完美搭配，才能突圍而出，「選手的努力付出以及對於此項運動的執著，才能在這場賽事取得佳績。」

中華民國體操運動推廣協會聲明提到，此次獲得金、銀、銅牌，不僅展示台灣在有氧體操領域的實力，也激勵更多年輕選手追求卓越，未來將繼續支持並培養更多優秀選手，期待他們在國際賽場上取得更佳成績。（編輯：張雅淨）1130611