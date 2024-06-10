亞洲青少年有氧體操錦標賽 14歲王飛掬穿金戴銀

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（中央社記者陳容琛台北10日電）在越南舉行的第9屆亞洲青少年有氧體操錦標賽，台灣14歲好手王飛掬繼昨天與搭檔闕子承合作拿下混雙銀牌後，她今天再勇奪女子個人金牌，而闕子承則是摘下男子個人銅牌。

第9屆亞洲有氧體操錦標賽暨亞洲青少年有氧體操錦標賽在越南首都河內舉辦，共分為3個年齡組，包含12至14歲、15至17歲、18歲以上的成人組，每一組設有男子個人、女子個人、混合雙人、3人賽、5人賽及有氧舞蹈等。

其中，年僅14歲、目前就讀台北市麗山國中的王飛掬，這次征戰亞洲青少年有氧體操錦標賽，昨天與搭檔闕子承奪下12至14歲組的混雙銀牌，今天再憑藉穩健技巧抱回女子個人金牌，而日前在日本鈴木世界盃有氧體操分齡賽勇奪男子個人金牌的闕子承則勇奪個人銅牌。

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王飛掬的媽媽呂采憶接受中央社採訪時表示，王飛掬從7歲開始練習有氧體操，起初看到其他選手在訓練，因而萌生想試試看的想法，最後也確定自己的方向，堅定地朝著體操之路邁進，「她很喜歡做這件事，而我們就是陪伴，並在身後支持她。」

呂采憶指出，為了備戰亞洲青少年有氧體操錦標賽，王飛掬賽前做了很多準備，雖然難免感到緊張，不過平常的訓練相當扎實，讓王飛掬能以期待的心情上陣，最後也如願穿金戴銀，「她當然很開心，可惜原本混雙也想拿金牌，只能回去再繼續練。」（編輯：戴光育）1130610