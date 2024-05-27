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台鐵便當有斷頭蟑螂 台東縣府稽查要求限期改善

2024/5/27 19:05（5/27 19:16 更新）
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針對台鐵便當發現「斷頭大蟑螂」，台東縣衛生局27日到台鐵附業營運處花蓮餐分處台東餐務廚房稽查，同時也抽驗台鐵製售便當，檢驗其衛生標準。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年5月27日
針對台鐵便當發現「斷頭大蟑螂」，台東縣衛生局27日到台鐵附業營運處花蓮餐分處台東餐務廚房稽查，同時也抽驗台鐵製售便當，檢驗其衛生標準。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年5月27日
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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）針對台鐵便當發現「斷頭大蟑螂」，台東縣衛生局今天到台鐵附業營運處花蓮餐分處台東餐務廚房稽查，查核結果有不符合食品良好衛生規範部分，已要求業者6月12日前限期改善。

台東縣衛生局也抽驗台鐵製售便當，檢驗其衛生標準。台東縣政府發布訊息表示，根據瞭解民眾所購買的便當，是由台鐵台東餐務廚房製作紙盒裝的分隔餐盒，且只有列車上才供應。

台東縣政府表示，此民眾於個人臉書公開陳述此事件，且據報導台鐵已向當事人鄭重致歉，並承擔了相關責任。此一食品衛生案件雖並未直接向台東縣衛生局投訴，但衛生局也主動前往稽查，針對衛生環境的食品良好衛生規範準則（GHP）及食品安全管制系統準則（HACCP）規定加強查核，尤其是當有食品安全客訴（確認為衛生安全事件）時，管制小組將重新評估危害分析重要管制點計畫的措施或規劃。

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台東縣衛生局指出，食品安全衛生管理法第8條規定：食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。呼籲食品業者應遵守食品安全衛生管理法相關規定，經稽查有缺失而命限期改善，屆期未改善者，將依食安法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

民眾若有任何食品安全疑慮，可撥打食安專線089-331172，衛生局食品藥政科洽詢。（編輯：謝雅竹）1130527

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