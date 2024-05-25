便當出現斷頭蟑螂民眾驚嚇 台鐵致歉並全面檢視

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）有民眾在臉書貼文並附照片指出昨天搭台鐵並訂了便當，卻在便當中發現有隻斷頭的蟑螂，對此感到驚恐。台鐵今天說，已向當事人致歉，27日主管將親訪，同時檢視生產各環節。

一名林姓民眾在「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」臉書粉絲專頁貼文，說明她昨天搭台鐵168車次火車去高雄，線上訂票時訂了4個便當，但「加送高蛋白食材一份」，讓她很驚恐。

從林姓民眾貼文附上的台鐵便當照片，除了還有一些未吃完的飯菜外，竟出現一隻斷了頭、只有下半身的蟑螂殘骸，民眾慶幸不是孩子吃到便當。

林姓民眾說，她向列車上台鐵人員反映後，台鐵服務人員只請她留下電話，後來台鐵有人致電給她，電話中有展現誠意，她告訴台鐵，不會拿任何補償，只希望台鐵能正視食安。

台鐵公司今天說明，旅客林小姐於24日搭車所購買的便當是台鐵花蓮餐旅分處於台東製作供應，針對發現有蟑螂，台鐵已連絡到當事人鄭重致歉，並負全責處理後續事宜，初步也取得當事人諒解；27日將由附業營運處處長古時彥親訪林小姐並再次當面說明致歉。

台鐵表示，對這起便當中發現蟑螂一事非常重視，已於當天立即全面清查各餐務廚房，檢視場域及製程，並釐清發生原因究竟是來自食材或運送過程，目前研判應屬個案。

台鐵說，除清查檢視外，也同時進行各餐務室生產環境的5S及清潔作業，責成各主管現場督導管理，確保食安及製供品質。未來公司將再加強各餐務室製供品質，使製程皆符合HACCP規範，各餐務室將嚴格執行該規範，並每半年定期接受第三方查驗與輔導。（編輯：陳政偉）1130525