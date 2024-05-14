台鐵自強號爬出多隻蟑螂 旅客嚇到不敢補眠

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗有民眾今天搭乘台鐵272班次自強號，在第5節車廂發現多隻「小強」沿著牆面和地板爬行，當場嚇到無法在車上補眠，經通報清潔人員趕往清理，才讓旅客安心搭乘。

苗栗市江姓男子上午搭乘5時25分自苗栗站發車的台鐵列車，赫然發現高等級的普悠瑪自強號座位牆面和地板上，同時出現4、5隻蟑螂，儼然變成「小強號」。

江姓男子表示，原本想要在車上補眠，當下消滅了1、2隻，但仍嚇得不敢闔上眼，緊盯蟑螂的一舉一動。

江男指出，陸續看到有其他旅客拎著早餐上車，把食物放在背架或椅背上，也趕緊提醒他們車廂內有小強出沒；車上清潔人員接獲通知立即進行清理，也頻頻致歉。

台鐵苗栗站站長吳兆迪表示，272號次列車是從苗栗站出發，終點站在花蓮，車廂內清潔工作是由機務單位負責，平常駐站有2人，不排除因為時間太短，只能做簡單清潔，才發生類似狀況。

經常搭乘台鐵的陳姓民眾指出，該列車自強號是上午第1趟班次，理應是當天最乾淨的車廂，一早就出現小強，恐讓台鐵品質和形象大打折扣。（編輯：方沛清）1130514