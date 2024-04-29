台鐵6/26起改點 東西線自強號運能提升3%與4.2%

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵公司今天宣布，6月26日年度改點，調整436列次列車時刻，改點後自強號列車運能大增，東線提升3%、西線提升4.2%。

台鐵發布新聞稿，配合EMU3000型城際列車將全數交車投入營運，為提升服務品質及運能，6月26日起進行時刻調整，共調整436列次。其中變動在5分鐘以上班次有202列次，相關列車車次、時刻，自4月30日起可參閱台鐵網站，並自5月8日起開放團體訂票，5月29日起開放一般旅客訂票。

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台鐵這次列車時刻調整重點，包括增開南港-潮州間3列次、潮州-七堵間1列次，以及七堵-彰化間2列次，調整後西線自強號列車運能提升4.2%；提升西線直達車自強號運能，111次、131次及132次普悠瑪號改以EMU3000型自強號行駛。

還有增加樹林-台東間EMU3000型自強號6列次及樹林-花蓮間EMU3000型2列次、普悠瑪2列次，調整後東線自強號列車運能提升3%；提升北部地區尖峰時段區間車運能，基隆-新竹間7列次區間車原8輛車改以10輛車行駛，樹林-蘇澳間17列次區間車原4輛車改以8輛車行駛。（編輯：張雅淨）1130429