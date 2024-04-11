普悠瑪號撞落石出軌搶修上午6時雙線通車 延誤逾2小時可退票賠償

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵第445次普悠瑪號列車昨晚9時10分於花蓮和平站南邊擦撞落石造成前端第1車北邊2軸出軌，雙線無法通行，台鐵連夜搶修，今天清晨6時恢復雙線通車。

台鐵公司發布新聞稿，搶修車昨天深夜11時50分抵達事故地點搶修，今天凌晨0時30分開通東正線，第246、448、252、288、256、554次6列旅客列車及7556次貨物列車依續通過，已無旅客滯留。

台鐵說，出軌列車於今天清晨3時32分復軌，清晨4時50分拖至和平站內，並檢視軌道路線、電車線、號誌等設備，清晨6時搶通，恢復雙線正常行車。

台鐵說，因事故地點還有餘震，通行和平與和仁間列車，一律以時速60公里慢行確保安全。

台鐵發現，普悠瑪擦撞到的落石地點，鐵路與山側邊坡間隔有台9線，台9線與鐵路路線旁都設有鋼軌柵欄阻隔，但這次落石量大，有4塊落石擊壞阻隔侵入路線。台鐵說，將盡速辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查，以維行車安全。

台鐵也說明，目前已設置的26處落石告警系統，未包含這次事故地點。

針對這起事故造成影響，台鐵也提供旅客相關退、換票及賠償，台鐵說，列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，得於1年內至各站辦理退票、賠償，有下列3種方式：

1、指定班次對號列車車票：免費兌換同區間同等級車種列車車票1張。

2、非指定班次對號列車車票或非對號列車車票：免費兌換同區間同等級車種列車車票1張。

3、電子票證及定期票：電子票證以人工方式免扣當次乘車費用（0元解卡）；定期票免費延長使用期限1日。

台鐵說，旅客於中斷站中止乘車改乘其他交通工具者，得退還未乘區間票價；改乘較低等級列車，得退還票價差額。（編輯：張銘坤）1130411