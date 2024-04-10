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中橫便道落石不斷 開放大車通行再等等

2024/4/10 17:58（4/10 18:16 更新）
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中橫便道10日下午再度因餘震導致落實，16.7公里處其中一塊石頭有電視般大小，致使下午4時30分通行班次也被取消。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月10日
中橫便道10日下午再度因餘震導致落實，16.7公里處其中一塊石頭有電視般大小，致使下午4時30分通行班次也被取消。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）連日台中山區多雨，花蓮強震後也餘震不斷，造成谷關至梨山的中橫臨37便道今天開放通行的班次皆取消，原訂中橫便道19日開放大車通行則可能延至下週。

受花蓮地震影響，中橫便道多處落石而全線封閉。公路局谷關工務段連日搶通，7日起1天開放2班次通行，分別為中午12時、下午4時30分，考量地質與天候因素，每天將再視邊坡狀況滾動檢討管制機制。

谷關工務段長張裕閔今天表示，近日山區下雨，加上餘震不斷，中橫便道內的落石清了又掉，便道內沿線多處有零星落石，中午12時通行班次暫停。下午2時57分發生地震，便道16.7公里處發生落石，考量通行安全，下午4時30分通行班次暫停。

張裕閔指出，原訂19.7公里處的路基修復，19日即可開放大車通行，但因下雨及餘震不斷，路基需壓密才能供大車通行，大車可能延至下週再開放。（編輯：謝雅竹）1130410

#中橫便道
#花蓮地震
#張裕閔
403花蓮地震
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