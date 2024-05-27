漢翔通過配發現金股利1.42元 胡開宏續任董事長

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（中央社記者賴言曦台北27日電）漢翔今天召開股東會，通過每股配發新台幣1.42元現金股利，會後召開董事會決議由胡開宏續任董事長；胡開宏表示，未來將全面布局「安內與攘外」營運策略，提升漢翔國際技術地位及市場影響力。

漢翔2023年營收391億元，年增率29.3%，每股稅後淨利（EPS）2.36元；今年第1季表現創歷史新高，累計營收106億元，每股稅後淨利（EPS）0.85元，今天召開股東會並通過每股配發現金股利1.42元。

漢翔股東會也進行第10屆董事選舉，選出8位董事，包含經濟部代表人胡開宏、馬萬鈞、張銘斌、呂松裕、劉英俊、蕭木來、于正道，財團法人國防工業發展基金會代表人鄭榮豐，及3位獨立董事詹家昌、陳櫻琴、王翼升，會後召開董事會決議由胡開宏續任董事長。

胡開宏指出，去年漢翔面對全球航太供應鏈缺料及缺工等斷鏈挑戰下，仍展現強韌執行力與管理成效，勇鷹高教機如期交機，現已正式進入交機高峰期，國防業務營收較去年成長27%；民用業務因全球航空運輸需求從疫情中逐步恢復，民用業務營收較去年成長21%；另受惠創能、儲能業務，營收與獲利皆創公司歷年新高。

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展望後市，胡開宏表示，公司全面布局「安內與攘外」營運策略，「安內」部分，以管理資訊透明化、加強人員技術傳承、控管人力成本、照顧員工形成共識、落實考核制度等措施，建立更穩固的營運基礎，為公司持續成長奠基。

胡開宏指出，「攘外」部分，則將著力於建置F-16、M1A2T戰車、GE LM2500發動機維修中心、深化代理業務、布局科服業務、推動初教機及下一代戰機、擴張發動機和民機業務，以期提升漢翔在國際上的技術地位及市場影響力。（編輯：黃國倫、楊蘭軒）1130527