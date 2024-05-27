日媒：北京分析星鏈 憂共軍一旦侵台動向將遭曝光

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（中央社台北27日電）根據中國一份軍事研究報告，中國分析美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下的「星鏈」在台灣及週邊地區的運作後，對其情報蒐集和偵察能力感到擔憂。專家指出，北京擔心星鏈會偵測到前線部隊的動向，進而在入侵台灣時被公開。

共同社25日報導，中國軍事研究人員2023年在中國一份太空科技專業期刊上，發表「星鏈衛星群對中國領土及週邊空間領域影響分析」的報告，分析科技富豪馬斯克（Elon Musk）旗下、由美國太空探索科技公司（SpaceX）營運的衛星系統「星鏈」（Starlink），在台灣及週邊地區的運作方式，並對其情報蒐集和偵察能力感到擔憂。

根據報導，這項分析是在北京對台灣發起「突發事件」做準備之際進行。「星鏈」系統能連接低軌道衛星與便攜式用戶終端，提供比其他衛星服務更快速的網路，並已被烏克蘭用來對抗俄羅斯的入侵。

報告指出，中國在因應星鏈服務方面將「面臨嚴峻考驗」，該服務可用於援助美國的軍事行動，並指該系統的作戰能力已在烏克蘭戰場上「充分展示」。

報告又指出，針對「熱點地區」展開「區域行動」者，必須關注星鏈服務的「空間區域影響」。研究人員顯然是指「緊張局勢不斷升級的台灣海峽」。

報告又表示，星鏈服務覆蓋中國、台灣及週邊海域90%以上，至於沒有衛星通訊的最長時間，已縮短至40秒。

報告稱，台灣主要城市台北和台南上空的衛星數量相對較少，對那裡的星鏈服務能力「採取措施」並不困難。

熟悉中國軍事事務的京都先端科學大學（Kyoto University of Advanced Science）副教授土屋貴裕（Takahiro Tsuchiya）表示，北京擔心星鏈會探測到前線部隊的動向，並在入侵台灣時被公之於眾。

土屋貴裕表示，中國在衛星通訊發展落後，一直在探索利用此類技術對台灣進行認知作戰的可能性。

報導表示，中國國家主席習近平指示軍隊推動外太空系統建設，加強網路防禦。觀察家表示，北京也考慮建立自己的星鏈服務。

今年4月，中國國防部宣布成立共軍「信息支援部隊」，並指這一部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網路訊息體系建設運用的關鍵支撐。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍隊一直使用星鏈服務進行戰場通訊。據媒體報導，俄羅斯非正式地獲取星鏈終端，以便在其控制的烏克蘭地區進行通訊。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1130527