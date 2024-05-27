兩男修圖兜售假演唱會門票遭逮 逾百人受害

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北27日電）曾販售假演唱會門票被法辦的31歲廖男和32歲徐男，去年7月起又在多個社群軟體「復出」行騙，用舊門票修圖上網兜售，逾百人受害、總財損超過新台幣80萬元，北市警循線逮兩嫌送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布破案新聞稿，指偵五隊日前執行網路巡邏時，發現有犯嫌利用網路社群平台臉書或Dcard發文販售熱門演唱會門票，但實際卻是「買空賣空」行騙，且去年也接獲多起民眾報案受騙。

經循線調查發現，涉案犯嫌廖男、徐男先前便因曾在網路上販賣假演唱會門票而入監服刑，不料兩人出獄後又重啟犯行，自去年中開始在臉書、Dcard或旋轉拍賣等網路平台，貼文假售知名歌手泰勒絲、五月天和韓團等熱門演唱會門票，主打原價轉讓，實則買空賣空詐騙被害民眾。

廖男、徐男涉利用修圖軟體修改舊演唱會門票行騙，不但塗改座位截圖、變造人頭身分證、偽造取票序號及號碼等，藉此取信被害人匯款交易；兩嫌還創立購票群組並分飾賣家、買家，假意營造搶購氛圍，誘騙民眾上當；甚至為增加警方查緝難度，還不斷變更發文帳號以躲避追查。初估全國逾百人受害，總財損金額為80餘萬元。

專案小組經長期跟監、埋伏，確認廖男、徐男藏身於台中市出租套房後，見時機成熟於今年3月中將兩嫌查緝到案，現場還查獲作案手機、毒品安非他命吸食器等證物。

全案詢後將兩嫌依涉違反詐欺和毒品危害防制條例等罪，移送台北地檢署偵辦，其中廖男為詐欺通緝犯、解送歸案。（編輯：張雅淨）1130527