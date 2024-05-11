慣竊秀肌肉照約網友開房聊天 趁隙偷財物遭逮法辦

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（中央社記者劉建邦台北11日電）46歲黃姓慣竊因染有毒癮缺錢，在交友軟體張貼自身肌肉照，約男網友至高級飯店等處聊天，再趁隙偷走財物，警方獲報循線逮人，初估50多人受害，警詢後將黃男送辦。

台北市警察局刑事大隊今天發布新聞資料指出，日前接獲2到4名被害人報案，指稱與網友會面後財物遭竊，經調閱監視畫面及盜刷等紀錄，掌握慣竊黃姓男子涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，黃男因沉迷網路賭博失業並染毒開銷大，透過交友軟體找被害人，且會刻意秀自身肌肉線條照片，等與網友搭上線後，就稱因出差可約至高級飯店內聊天，再趁對方盥洗時偷走財物，事後失聯。

警方表示，黃男從去年11月起犯案至今年3月間，被害人從北到南都有，共50多人受害，黃男盜刷約新台幣80萬餘元。

警方布線查緝多日，掌握黃男藏匿在高雄市，立即前往逮人，並搜出安非他命、被害人證件等物。警詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

北市刑警大隊表示，網路交友小心謹慎，民眾應加強防竊意識，貴重財物勿離身，避免遭不肖歹徒竊盜或詐騙錢財，發現可疑人士即遭竊應立即報警，維護自身財產及安全。（編輯：方沛清）1130511