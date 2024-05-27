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澤倫斯基籲習近平出席烏克蘭和平峰會 中國避答

2024/5/27 20:09
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（中央社台北27日電）針對烏克蘭總統澤倫斯基昨天呼籲，中國國家主席習近平與美國總統拜登應出席烏克蘭和平峰會，中國外交部發言人毛寧今天並未直接作答，僅指中方支持適時召開「俄烏雙方認可，各方平等參與」的國際和會。

中國外交部下午舉行例行記者會。環球網報導，路透社記者在會中提問，中方是否會參與這次會議？但毛寧並未直接作答，僅作上述表示。

毛寧聲稱，在「烏克蘭危機問題」上，中方始終秉持「客觀公正」的立場，堅持勸和促談，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力。並支持適時召開「俄烏雙方認可，各方平等參與，對所有和平方案公平討論」的國際和會。且願繼續就推動政治解決「烏克蘭危機」，與國際社會保持溝通。

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烏克蘭和平峰會將於6月15至16日在瑞士琉森（Lucerne）舉行。瑞士政府先前表示，已邀請160個代表團與會，但俄羅斯不會參加。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日英語發表影片，指這場峰會將有超過80個國家確認出席，並點名拜登、習近平等世界各國領袖「運用您個人的領導力並參與，來支持這場和平峰會…全球大多數人都出力，是兌現所有承諾的最佳保證」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130527

#毛寧
#烏克蘭
#澤倫斯基
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