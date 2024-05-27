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雙城論壇上海踩線團抵台 北市：應不會見蔣萬安

2024/5/27 18:54
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）雙城論壇今年輪到台北市主辦、上海市來台，台北市長蔣萬安表示，踩線團已抵台，依慣例且按照法律規定申請、經陸委會核准。觀傳局長王秋冬說，蔣萬安公務忙，雙方應不會見面。

蔣萬安今天列席議會市政總質詢前被媒體堵訪，問及雙城論壇踩線團來台、是否受青島東路抗議立法院擴權影響等議題。

蔣萬安表示，踩線團來台是依慣例及法律規定申請，已經陸委會核准，去年中國大陸上海主辦雙城論壇時，北市府也有派團踩線。

蔣萬安重申，雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存官方交流對話的機制，情勢越艱困越需要溝通及交流。

觀光傳播局長王秋冬表示，踩線團走的是陸委會核准的行程，不受青島東路抗議影響，照慣例進行，不過因蔣萬安公務行程多，雙方應該不會見面。目前論壇基調、簽哪些合作備忘錄等，以及上海市長龔正是否來台，都還沒決定。（編輯：李錫璋）1130527

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