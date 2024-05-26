民團28日再赴立院 蔣萬安：捷運及警力隨時調整

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）民團28日將再號召民眾立院外抗議修法擴權，台北市長蔣萬安表示，警力、捷運等方面，都會視情況調整；雙城論壇照常舉行，兩岸之間越艱困越需要溝通及交流。

民間團體24日號召民眾抗議立法院修法擴權，約10萬民眾走上街頭包圍立院，當天晚間12時平和落幕，民眾陸續散場，並相約28日再上街頭，公民排班、捍衛民主。

蔣萬安今天出席2024愛天使園遊會活動，被問及28日的警力與交通安排事宜時指出，警察局有相關規劃，都會視現場情況預做準備，也會機動性調整；有關捷運，也會視人數調整班次或加開。

他表示，只要按法律及規定申請，北市府一定保障人民集會結社的權利，也尊重民眾各自表達不同意見及立場，確保集會過程中平和順利及民眾人身安全；他也向第一線執勤員警及北捷人員表示感謝。

蔣萬安指出，他支持國會改革法案，這些法案從內容上來看，他在立法院的兩屆任期，看過民進黨黨團或民進黨個別委員在內的各黨派都有提案支持國會改革。

他說，就程序上來看，很多重要的法案包含政府總預算，甚至沒有經過委員會討論，直接抽出到院會逕付二讀，甚至在委員會沒有經過發言討論，直接1分鐘唸完法條送到院會二、三讀。

蔣萬安表示，如果要一致的標準、不要雙標，立法院各黨團應該很清楚國會改革的法案要怎麼走。

媒體追問，現今兩岸情勢，雙城論壇是否還要照常舉辦。對此，蔣萬安指出，雙城論壇是目前兩岸之間唯一僅存官方交流對話的機制，兩岸之間越艱困越需要溝通及交流。（編輯：戴光育）1130526