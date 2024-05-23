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議員建議5/24立院外設募兵攤位 蔣萬安：可研究

2024/5/23 16:50（5/23 17:28 更新）
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台北市長蔣萬安。中央社記者謝佳璋攝 113年5月23日
台北市長蔣萬安。中央社記者謝佳璋攝 113年5月23日
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北23日電）立法院職權行使法修正草案24日續審，民團將於立院外抗議。新黨籍台北市議員侯漢廷今天質詢時指北市兵役局可派人在現場設攤募兵；市長蔣萬安說，有創意，可思考研究。

台北市議會下午召開市政總質詢，蔣萬安率北市府官員列席備詢。議員侯漢廷質詢，明天因立法院外有大規模集會，協助招募軍人的北市府兵役局過去都會在大型活動設攤位、發文宣，建議兵役局可派人到現場擺攤募兵。

侯漢廷說，立院外的主辦方針對21日活動時宣稱有3萬人參與，若北市兵役局在24日可派人到場設置募兵攤位，因現場參與活動民眾如此愛國，不當兵太可惜，但「可觀察現場有多少人願意簽」，建議市府研議。

蔣萬安答詢，議員建議滿有創意，北市府兵役局可思考、研究。

侯漢廷質詢也問及，立法院外的21日集會路權是申請在青島東路，人潮卻蔓延到中山南路等未申請路權的範圍，警方未開罰，還免費在現場指揮交通；針對24日立法院外可能出現較緊張情形，目前所規劃警力配置。

警察局副局長李謀旺答詢，針對21日活動有設指揮所，員警在現場也有舉牌警告；至於24日活動，相關警力配置是內部機密文件。

蔣萬安答詢，北市警局會依現場狀況做警力部署，並機動調整，且會依相關規定做好比例原則。（編輯：蕭博文）1130523

立法院21日審查國會職權行使法修正草案，群眾在場外集結抗議，人潮擠爆立院周邊。（中央社檔案照片）
立法院21日審查國會職權行使法修正草案，群眾在場外集結抗議，人潮擠爆立院周邊。（中央社檔案照片）
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