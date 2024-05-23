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中共對台軍演 蔣萬安：民眾不樂見對岸應克制

2024/5/23 13:02
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（中央社記者賴于榛台北23日電）中共展開對台軍演，台北市長蔣萬安今天說，民眾期待維持區域和平穩定，不會接受周遭有軍演，對岸務必要克制，而執政黨政府處理兩岸關係時，也應遵守憲法及兩岸人民關係條例。

中共解放軍宣稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力將於7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

對於中共軍演是否影響雙城論壇舉行，蔣萬安今天列席行政院會後受訪指出，民眾期待維持區域和平穩定，不會接受周遭有軍演，對岸務必要克制；而執政黨政府也應該持續維持區域和平穩定，遵守憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸關係，別以意識形態掛帥。

此外，台北市政府發言人殷瑋隨後也轉述蔣萬安談話指出，蔣萬安上任後多次表達，兩岸情勢愈緊張，就愈需要溝通交流，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方對話管道，負有重要的溝通交流功能。

殷瑋說，今年輪到台北市主辦雙城論壇，市府的立場和態度依然是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，依循往例，一切依法依規定報請中央核准進行。（編輯：翟思嘉）1130523

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