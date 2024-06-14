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會上海台辦主任鍾曉敏 蔣萬安：表達歡迎及感謝

2024/6/14 11:19
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長蔣萬安昨天與中國上海台辦主任鍾曉敏在北市府會面，蔣萬安今天說，雙方談得非常愉快，他向對方表達歡迎並感謝去年雙城論壇的接待，今年將同樣依照法規及慣例辦理。

台北上海城市論壇今年輪到台北市政府主辦，為準備相關事宜，上海台辦主任鍾曉敏12日率團來訪，昨天上午與蔣萬安不公開會面約30分鐘。

蔣萬安今天出席士林區與里長有約座談前接受媒體聯訪表示，昨天雙方談得非常愉快，主要是歡迎上海團來訪，並向對方去年雙城論壇時的熱情接待及用心規劃表達感謝。

他表示，兩岸間越緊張，就越需要溝通及交流，而雙城論壇是目前唯一僅存的官方對話平台，所以希望能依照對等、尊嚴、善意、互惠原則，持續辦下去。

對於外界質疑上海團行程神秘，蔣萬安指出，每天晚間都有公布當天行程，是依照中央規定及過去慣例辦理。

蔣萬安說，台北及上海2座城市間有很多市政議題及共同面對的挑戰可以互相借鏡，例如在低碳永續方面，他去年到上海看了老港環保基地，這次就安排訪團到南港山水綠生態公園參訪，訪團也對廣慈博愛園區印象深刻。

他強調，雙城論壇已經連續舉辦14屆，累計簽署45項合作交流備忘錄，都是在市政議題上合作、借鏡，將依照法規及慣例邀請上海方代表，並依照對等、尊嚴、善意、互惠原則進行。（編輯：李錫璋）1130614

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