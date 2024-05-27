財部首度公開招標4宗長照地上權 總權利金底價逾3億

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（中央社記者張璦台北27日電）首批指定產業地上權標的出爐，財政部今天公告位於新北林口、花蓮玉里、台中清水、高雄左營的4宗國有地，公開招標供長照產業設置長照機構，4宗土地合計面積約2.41公頃，總權利金底價逾新台幣3億元，訂於8月26日下午5時截止收件。

財政部國產署修正「國有非公用土地設定地上權作業要點」部分規定，在國有地沒有保育、公用前提下，配合國家政策，指定特殊產業公開招標，且採「最有利標」方式公開評選，有別於過往的「價高者得」決標模式。

隨台灣將在2025年邁入超高齡社會（老年人口占比大於20%），長照機構布建速度與時間賽跑，國產署擇定長期照顧服務產業試行，今天公告首批標的，一共4宗土地，權利金底價共計3億1323萬餘元、合計土地面積2.41公頃。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會中表示，這批標的公告為期3個月，至8月26日下午5時截止收件，後續將進行資格標審查，並於9月評選最有利標，目前預計在6月辦理招商說明會。

李政宗進一步說明，第一階段的資格審查，投標人資格限長照機構財團法人、或依法取得長照機構設立許可的財團法人；第二階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率也納入評選項目綜合考量。

李政宗指出，這批次招標標的為新北市、花蓮縣，台中市、高雄市各1宗，土地使用分區均為住宅區。

檢視各標的特色，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，生活機能成熟；花蓮縣玉里鎮土地坵塊方正，為面積最大標的、逾1.8公頃，鄰近台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、台鐵玉里站，屬於稀有的大面積標的。

台中市清水區土地臨近台61線、童綜合醫院，區位條件優質；高雄市左營區土地位處左營市區，鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善。

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李政宗表示，業者投標各宗地上權，因應所在區域需求而指定應設置的長照機構類型，需至少擇一布建（比如團體家屋或是住宿式長照），設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可作複合式使用。

他指出，這次指定產業公開招標設定地上權，是配合長照政策指定設置長照機構類型，並限定具長照專業財團法人投標，因此招標權利金底價及年息率底價，較國產署一般公開招標設定地上權低。（編輯：張均懋）1130527