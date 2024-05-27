議員質疑勞檢員過勞 新北：有多少人力查多少量

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（中央社記者王鴻國新北27日電）民進黨新北市議員黃淑君指市府勞檢員不多但工地勞檢量大，質疑勞檢過勞。勞工局長陳瑞嘉指出，有多少人力，就檢查多少量，因為人力不足，部分是採取書面檢查。

新北市議會今天進行業務質詢，黃淑君表示，新北市112年建照核發數量為437件，樓地板面積高達479萬9302平方公尺，將近500公頃，面積為全台第2名，營建工地現場的勞工需求高，勞動現場需要受到保障。

黃淑君說，新北市近3年營建工地檢查數量資料發現，勞動檢查數量分別為111年5439場、受檢勞工數量2萬4383人；112年3091場、2萬687人；今年截至4月共檢查943場、4751人。

黃淑君表示，勞動檢查處全體人員約略百人，不可能人人都是勞動檢查員，111年檢查數量高達5439場，何況當時還在疫情期間，她質疑可能是勞工局數據造假或勞檢員過勞。

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陳瑞嘉指出，目前做法是有多少人力，就檢查多少量，若要把所有營造工地都檢查一遍，確實有人力困難。因為人力不足，部分是採取書面檢查。目前除了強化業者自主管理，並引進外部學者輔導。

勞工局表示，111年現場檢查場次確為5439場，並沒有列計紙上作業、沒有到場檢查的場次。營造檢查員編制共25人，依據勞動部規定，檢查員每年勞檢量為200場次，近幾年確有因人員異動頻繁，致檢查量次未達勞動部規範，但勞檢處不會因人員異動而要求增加現職人員檢查量次。（編輯：李錫璋）1130527