苗縣議員促提高生育津貼 縣府研擬前3胎每胎2萬

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣出生率全國倒數，有議員提議調升生育津貼作為「催生」誘因。對此，縣長鍾東錦表示，兼衡財政狀況下，研擬將目前第1胎1萬元、第2胎以上2萬元，調整為前3胎都發2萬元。

民進黨籍苗栗縣議員邱毓興今天在議會縣政總質詢表示，苗栗縣出生率全國倒數第2，縣府自111年至今生育津貼政策均維持第1胎發放新台幣1萬元，第2胎以上每胎補助2萬元，若要拯救低迷出生率，建議加碼提高生育津貼作為誘因。

邱毓興指出，雲林縣為提升出生率，今年起加碼，前3胎每胎補助3萬元，另有龍年專案，只要在今、明年出生的新生兒，再加碼3萬元，等於1胎達6萬元。另外，新竹市、桃園市也都提高到3萬元，他詢問縣長鍾東錦是否考慮加碼生育津貼。

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鍾東錦答詢表示，他也樂意加碼，不過仍須兼衡縣府財政狀況，經與財政、主計單位商議結果，研擬明年第一胎調高為2萬元，也就是前3胎，每胎都補助2萬元，如果能生到第5胎，會再想辦法加碼。

鍾東錦指出，目前各鄉鎮市公所也各自提供生育補助，且多數公所財政較縣府寬裕，像是南庄鄉第1胎補助已達6萬元、第2胎7萬元、第3胎以上8萬元。但他比較希望各鄉鎮給的一樣多，否則促使年輕家長將孩子戶籍遷來遷去，也不是很好。（編輯：李錫璋）1130527