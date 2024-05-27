電影「春行」國際發光 楊貴媚開心入圍北影影后

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（中央社記者洪素津台北27日電）電影「春行」在國際屢放異彩，接連在聖賽巴斯提安、新加坡國際影展奪獎，喜翔、楊貴媚問鼎台北電影獎帝后，電影也再入選國際新導演競賽，這讓楊貴媚開心喊「不敢相信」。

台灣導演王品文、彭紫惠的電影長片「春行」自去年在西班牙聖塞巴斯提安國際影展獲「最佳導演銀貝殼獎」，再於新加坡國際影展獲「最佳劇本獎」，且讓女主角楊貴媚奪得「最佳表演獎」。

男主角喜翔則在香港國際電影節摘下「最佳男演員獎」，電影同時獲國際影評人費比西獎。另也入選大阪亞洲電影節、韓國全州國際影展、西雅圖國際影展、紐約新導演新電影影展等。

隨著電影風光返台，主角喜翔、楊貴媚不但同時問鼎本屆台北電影獎帝后，電影也再入選國際新導演競賽。女主角楊貴媚說：「影片在平淡的氣味中體現人性，愛與失去，可以跨過語言跟著劇情和場景，靜靜地慢慢地走進這個故事。」

對於提名北影影后，楊貴媚謙稱：「真不敢相信入圍，久違的台北電影節。無論如何，能入圍還是要感謝導演，和所有工作同仁的辛勞與努力的共同創作。」

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電影「春行」在諸多國際舞台聚集耀眼注目，彭紫惠、王品文2位導演表示：「我們帶著『春行』繞了地球一圈，在許多地方參加影展，國際觀眾給我們非常好的迴響，帶著大家的祝福，終於回到我們自己的國家台灣，回到故鄉，心裡充滿感謝，這塊島嶼孕育了這部作品。」

「春行」（A Journey in Spring）預計2024年下半年在台上映。劇情描述喜翔飾演的跛腳男人欽福，與楊貴媚飾演的妻子，在台北偏郊老房裡簡約起居，整天吵吵鬧鬧卻又形影難離。（編輯：李亨山）1130527