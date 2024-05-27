吳慷仁「塑膠花」化身更生人 搭高中生李沐譜虐戀

（中央社記者洪素津台北27日電）金馬影帝吳慷仁和金鐘新人李沐主演愛情影集「塑膠花」，2人在劇中相愛相殺，共譜亡命虐戀。劇中吳慷仁詮釋沈默寡言的更生人，李沐則飾演女高中生，但晚上卻反差成了直播主。

「塑膠花」是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中他詮釋沈默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。2人展開一段逃不掉的禁忌之戀，更從彼此身上獲得愛與救贖的命運羈絆。

談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助，「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位，還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」

不過，李沐打趣形容吳慷仁不演戲時很像阿伯，「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯」。

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關於兩位演員的火花，導演鄭雅之也回憶某天拍攝一場擁抱戲，她問吳慷仁在想什麼？吳慷仁說：「我覺得我現在很喜歡她。」同樣的問題，她也問了李沐，李沐回答：「我現在很依賴他。」那一刻感受到角色被演員認同與信任的強烈共鳴。

「塑膠花」講述富家女李沐無意間和剛出獄的吳慷仁相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。本劇6月28日起Hami Video每週五晚間9時直播2集免費看，VOD同步上架。（編輯：李亨山）1130527