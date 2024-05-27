95歲政治受難者張則周坐牢近12年 樂觀看待生命

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）95歲政治受難者張則周因講習班老師「交換書看」的提議，致受牽連坐牢近12年，出獄後張則周努力成為台大教授，樂觀面對顛仆人生。他期待社會大眾能擁有辨思能力，從中反思生命意義。

國家人權博物館「2024人權故事車－與自由樂讀」校園巡迴，今天前進台北市立中崙高中，除了分享各式人權書籍，也邀請到白色恐怖政治受難者張則周前輩現身分享自己經歷磨難後，仍選擇樂觀奮鬥的生命態度。

人權館今天發布新聞稿表示，張則周1948年因嚮往台灣自由學風，提前結束上海國防醫學院的軍旅生活，來到台灣求學，隔年考上台灣大學化工系。大三時參與由台灣省社會處舉辦的實用心理學講習班，因講習班老師「交換書看」的提議，使講習班落下「讀書會」的名義，受牽連遭判10年徒刑。

張則周輾轉關押於台北監獄與內湖新生總隊、綠島新生訓導處、土城生產教育實驗所、小琉球職三總隊等地，刑滿後仍繼續延押，共服刑近12年。

出獄後張則周考上成大礦冶工程系，第2年轉學考回台大農化系，最後獲博士學位，成為台大教授。多次歷經生死關頭，張則周積極實踐「與公眾對話，讓人產生社會連結」的教育使命，規劃台大通識教育、籌設板橋社區大學，期待民眾能養成公民參與精神，擁有人權辨思能力，從中反思生命意義。

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張則周直到今日仍精神奕奕為人權理念到處奔走、付出，讓在場學生深受啟發。面對學生提問「張教授健康長壽的秘訣」時，張則周表示，身體的健康靠健康檢查，「心理的健康靠知識的蘊養」，充分展現對生命的認真與開朗樂觀的心境。

人權館表示，透過歷史事件延伸談論生命的價值與意義，帶給現場師生許多啟發，在人權信念的實踐、教育理想以及對生命的態度上，張則周前輩做出了最好的示範。期待大家能透過前輩的現身說法體悟人權的真諦，啟發對生命的想像。（編輯：張雅淨）1130527