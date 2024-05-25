人權故事車前進台大 作家陳列分享白色恐怖書寫

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）國家人權博物館「人權故事車」校園巡迴活動昨（24）日前進台大，邀請金典獎年度大獎得主陳列分享白色恐怖書寫。陳列表示不能讓政治受難者的存在變得沒有意義，他以書寫讓歷史不被遺忘。

陳列表示，他被關在綠島時最大的痛苦是無法講出內心話，「因為不知道何時會被密告。」陳列說這樣的心理狀態普遍發生在受難者身上，「我自己出獄後曾想去農村種田，因為農作物不會背叛你。」這樣的心情化成了陳列「躊躇之歌」裡的「藏身」這篇作品，反映了這種孤單無助與苦悶的心理狀態。

陳列獲金典獎年度大獎作品「殘骸書」是陳列描述曾被關押在綠島的兩千多名政治受難者的茫然與悲傷。陳列說詩人向陽曾以「撿骨」來形容這種心情，「但這些人的遭遇與生命情感，無法如撿骨般完整撿拾完畢，所以我必須為這些人寫，不能讓他們的存在變成沒有意義；即使痛苦，也必須完成。」

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陳列表示他寫「殘骸書」是要感動人而不是要說服人，是要心的感應而不是腦的理解。他也提醒描寫歷史記憶不可避免地需要閱讀相當多的史料、研究，但是必須「千斤運四兩」，「千斤是努力的過程，四兩是最後顯露的部分。」

根據人權館的新聞資料，這次人權故事車台大校園巡迴以人權館出版品「白恐文學」為主題選書，涵蓋散文、回憶錄、傳記和口述，包含「殘骸書」及「靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選」等等，希望更多人從中看見威權統治對台灣社會的影響，反思生活中的人權議題。（編輯：李亨山）1130525